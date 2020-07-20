港股跌穿兩萬五關　大型科網股回吐　中芯續挫

港股跌幅擴大，失守兩萬五關。恒生指數曾挫323點，低見24,766點；暫跌幅收窄至百餘點。國企指數靠穩，主板成交380億港元。

大型科網股全線下跌，美團點評沽壓較重，股價挫3.3%報184.7元，失守20天線。騰訊跌1.1%報515元；阿里巴巴跌1%；小米集團跌2%；京東跌0.6%。

中芯國際持續回吐，股價曾挫11%，低見25.8元，暫跌7%，7月升幅化灰。手機設備股亦受壓，瑞聲科技跌4.4%，是表現最差藍籌。丘鈦科技及高偉電子跌3.7%及2.4%；舜宇光學跌0.3%。

香港新冠肺炎確診個案高企，地產股捱沽，九龍倉置業跌3.7%；太古跌3%；領展跌2.5%；新鴻基地產跌2%；新世界發展及長實跌1.3%。

【09:20】滙豐跌逾1% 騰訊靠穩

道指期貨跌近百點，港股開市偏軟。恒生指數跌69點或0.28%，報25,019點；國企指數低開8點或0.09%，報10,194點。

藍籌股個別發展，長實跌2.1%表現最差；蒙牛乳業及領展跌1.5%緊隨其後。中國生物製藥送紅股今日除淨，股價漲1.8%報10.28元，是表現最佳藍籌。

大型科網股普遍做好，騰訊無起跌，開市報521元；小米集團升1.3%；美團點評及京東升0.6%；阿里巴巴跌0.3%。

其他重磅股方面，滙豐控股跌1.2%報36.5元；工商銀行及建設銀行跌1%及0.6%；中國平安跌0.6%，合共拖低恒指61點。中國移動跌0.3%；友邦保險無起跌；香港交易所升0.8%。

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