A股快報：三大指數揚升　軍工股受捧

內地股市揚升，滬綜指高開29點或0.93%，報3,243點；深成指高開188點或1.44%，至13,303點；創業板指數高開45點或1.7%，至2,707點。

板塊方面，次新股領飆3.7%，船舶製造股漲2.5%，飛機製造股升1.9%，地產及水泥股齊升1.5%，金融股升1.2%，釀酒及石油股升0.2%至0.3%。

寧德時代高開4%，公司公布非公開發行股票發行結果，有9大機構瓜分共197億元人民幣(下同)。其中，高瓴資本獲配100億元，成為本次再融資的最大客戶；本田認購37億元，太平洋資管、UBS分別認購12億元及11億元。

大商股份漲停板，近日公司及控股股東大商集團向遼寧省及大連市政府相關部門遞交有關支持公司申請免稅品經營資質的請示。

「AI晶片第一股」寒武紀今(20日)於上交所科創板上市，首日高開288.26%，報250元，總市值達1,000億元。

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