調查：近四成受訪者料未來半年香港樓價上升

房地產平台Squarefoot公布2020年第三季香港房地產市場前景調查結果，近四成受訪者預期樓價將上升，顯示市民對樓市態度較上一季樂觀。

調查顯示，39%受訪者認為本地住宅價格未來6個月將向上，預計平均升幅約9.4%，但同時有22%受訪者估計樓價將在期內下跌平均約11.2%。在前兩次調查(2019年12月及2020年4月)中，只有11%受訪者估計樓市將於未來半年上升，有過半數受訪者料樓價將下跌。

另調查當中，認為本地樓價已在過去12個月見頂的受訪者，人數由上一次在4月份調查時佔47%降至34%。分析樓價有機會上升的三大主要因素，65%受訪者認為本地住宅需求仍然高企、57%料樓市長遠仍上升，及49%指疫情緩和、經濟開始復甦。

調查發現市民入市意欲仍保持平穩，有意在未來12個月購買住宅物業的受訪者比例達24%，雖然較4月所進行的調查結果輕微回落2個百分點，但仍高於2019年的水平。有52%受訪者表示，政治環境對他們的置業決定有一定影響。表示有意置業的人士當中，只有43%承認有意減慢、暫緩或取消其置業計劃，比例略低於整體受訪者的48%，但同時有26%表示將加快購買住宅物業，比例較整體受訪者的10%為高，顯示部分有意在未來12個月購買住宅物業人士，入市態度更較為進取。

Squarefoot.com.hk總經理Kenneth Kent表示，這次調查進行時正當疫情有所緩和，雖然仍有83%受訪者認為本港樓價太高，但有39%人認為未來6個月樓價將上升，扭轉了此前兩次調查對樓市下跌的預期。上半年本港樓價未有受疫情影響而出現大幅調整，或反映有意置業人士對後市的信心。另外，疫情下網上地產資訊平台的整體用量有所增加，根據Squarefoot平台瀏覽量數據顯示，今年上半年的網站瀏覽量錄得增長，第二季的網站流量及樓盤查詢量分別按季增加了26%及42%。

租務市場走勢與買賣市場相似，現正租住樓宇的受訪者當中，有近24%認為租金將在未來6個月下跌，預期整體平均跌幅達13.6%；而認為租金將上升的則佔26%，預期整體平均升幅達11.5%。

是次調查同時反映受訪者對移居海外的看法。尼爾森(香港)消費者研究部主管譚名雅指，有48%受訪者表示有意移居海外，主要原因包括政治環境較好佔59%、海外生活方式較適合佔48%及生活成本較低佔47%，目的地首三位分別是台灣(34%)、澳洲(29%)及英國(21%)。而香港以外置業首選地方為中國內地、澳洲及英國，分別佔受訪者34%、21%、21%，其中選擇澳洲和英國的受訪者更錄得14百分點增長。

上述調查於2020年6月18至29日期間，以網上問卷形式成功訪問500名18歲至65歲的市民，了解受訪者對本地及海外樓市的看法和置業意欲。

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