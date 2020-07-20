港版納指：馮宏遠指已反映不少　轉博阿里染藍

恒指公司周一收市後公布追蹤科技創意企業的新指數詳情，被認為是「港版納指」。不過，大型新經濟股在周一早間表現未見凸出。

當中，他認為阿里巴巴的值博率較高，230港元較難跌穿(周一早間低位235.2元)，而下月有機會上望250元，所以投資者可考慮在稍後時間買入8月或9月到期、行使價250元的認購期權看升。至於美團本身質素亦佳，但已在股價上反映較多，宜待調整過後才買入。

大市方面，他認為從技術上看，恒指24,500點不宜有失，若今周守穩此水平，月尾有機會重上25,000點再炒過。

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