異動股：國泰航空及太古AB股 股價齊齊破底而下
2020年07月20日 10:34
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因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)股價繼續尋底，即市低位見5.7港元，乃2001年10月以來新低；現報5.8元，跌3.6%，成交已逾1,800萬元。
受累於國泰預計上半年將巨虧99億元，母公司太古A(00019)已宣布應佔虧損45億元(https://bit.ly/3jknmyi )，繼上周五(17日)太古A股價創逾十一年新低後，今日周一(20日)股價持續受壓，即市低位做38.6元，失守2008年金融海嘯期間的低位，乃2003年以來新低；現報38.95元，跌2.99%，成交逾4,220萬元。
而上周已失守2008年低位的同系太古B(00087)，今早股價亦再破底而下，即市低位見7.12元；現報7.18元，跌0.55%，成交258萬元。
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