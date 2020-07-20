【fb直播】恒指有冇望結束七連陰？
2020年07月20日 10:37
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港股連續7日出現高開低收，形成七連陰走勢，兼錄大成交，係咪不利後市？恒指公司擬在周一(20日)公布「港版納指」內容，不過近日新經濟股顯著回吐，好淡部署點做好？市場另一個焦點是華為被英國封殺，消息對5G概念股舜宇(02382)和瑞聲(02018)影響有幾大？
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