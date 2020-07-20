【專家點評】周樂樂：通脹預期與金融改革有望助股市回升

過去一周，因國內金融整頓的影響，A股出現大幅下跌，重挫瘋牛預期。周累計，上證、上證50、滬深300、中小板、創業板、深證成指均下跌超過4%。申万一級行業來看，28行業中僅建築材料與農林牧漁上漲，其中，周跌幅超過8%有通信、非銀金融、電子、商業貿易與計算機，均屬於早前熱門被大幅拉升的板塊。

從市場消息面來看，中國6月份CPI回升與PPI企穩，金融數據顯示寬鬆，二季度GDP轉正等，顯示中國經濟轉好。同時，央行一周公開市場淨投放5,300億元，超出預期，並沒有出現市場預期的經濟向好貨幣收緊的信號。央行逆回購與中期借貸便利的利率維持不變，未見明顯降息而已。整體來看，加上海外流入的資金，國內市場流動性十分充裕。歐美股市並沒有出現明顯回調，且維持整固震盪向上的走勢。大宗商品期貨市場市場近期反映通脹預期而震盪上漲，黃金接近歷史高位附近。

然而，國內股市卻是連續下跌，可解釋的惟有金融嚴監管與國家抑制瘋牛的意圖。早前A股出現連續急拉升，點燃市場氣氛，吸引場外資金入場，尤其涉及銀行信用信貸與民間配資平台等，令監管層擔憂瘋牛引發2015年的崩盤再現。監管層發布降溫言論，對違規信貸與配資平台進行整頓。於周五收盤後公布證監會依法對三家券商實行接管，銀保監會依法對天安財險等6家金融機構實施接管，讓市場獲悉與下跌有關的重磅的利空消息。市場先跌，消息公布，市場理解為利空出盡。

周五上證於20天線企穩獲得支撐，顯示市場短期充分調整或到位。監管層再度發文支持市場。銀保監會發布允許大中型保險公司投資權益類資產的比例上限由原來的30%提高到35%，再度給市場輸入增量資金。同時，監管層發文鼓勵券商基金併購重組，支持員工持股、股權激勵等。這些監管修訂顯示國家對資本市場的支持態度與行動。金融監管條例的修訂，等同於金融改革與創新，往往容易產生資本市場繁榮，利於金融行業。能幫助國內經濟轉型所產生的大量新興行業融資發展，這也是領導層的政治意圖。

綜合來說，國內經濟好轉、流動性充裕、通脹預期與國家政策對資本市場支持等，預計A股調整後震盪上行，創新近期新高的概率較大。維持港股與A股震盪上漲的判斷。投資策略上，建議成長與價值兼顧，低估值環保股、金融股等價值龍頭股，以及新能源汽車、互聯網科技、消費、醫藥股等高成長新經濟板塊優質股。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

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