【瑞通推介】港股兩萬五關徘徊　購沽證點揀？

市場繼續聚焦企業業績及新型肺炎疫情發展，道指上周五(17日)收報26,671點，跌62點或0.2%，全星期累升2.2%。恒指上周五收升118點或0.4%，報25,089點，全周計則跌2.5%。

港股今(20日)早於25,000點以上好淡爭持。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出近3,600萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,300萬元，反映投資者趁大市回升減持好倉。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價26,100至26,199點。

外電報道，軟銀出售22億美元阿里巴巴持股，而該交易預期將於2024年5至6月結算。另外，恒指公司會於今日公布科技指數詳情，市場估計有機會揭曉選股機制及納入的成分股數量。阿里上周五曾重返10天線和240元附近，惟最終未能企穩，收升2.4%於238.8元；今早低開後回穩，曾升抵240元關口。上周五有逾1,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近740萬元淨流入。

內地近期宣布取消保險資金財務性股權投資行業限制，另有券商料平保上半年新業務價值或倒退25%。平保近期拾級而落，上周五逆市跌0.7%，收報84.6元，連跌第4個交易日，累跌4%，回落至10天和250天線以下；今早先跌後回升，重上85元。上周五有逾180萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾150萬元淨流出。

有券商預期，今年下半年手機市場復甦步伐仍慢於預期，但看好舜宇光學科技今年能維持穩定的產品平均售價、利潤率及增長。舜宇上周五微升0.7%，報129.9元，三連跌告終，並重返20天線附近；今早重返130元以上爭持，升幅逾1%。上周五有約30萬元淨流入其好倉，同日淡倉流出不到10萬元。

乘聯會預料7月狹義乘用車零售市場銷量按年增3%。吉利汽車三連跌過後，上周五曾漲逾半成，高見16.4元，最終收報15.9元，升幅2%。有券商估計吉汽股價15日內會下調；今早回落逾1%，曾跌穿15.7元。上周五有約600萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄近10萬元淨流入。

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