【瑞通推介】港股兩萬五關徘徊 購沽證點揀？
2020年07月20日 10:49
東網電視更多新聞短片
市場繼續聚焦企業業績及新型肺炎疫情發展，道指上周五(17日)收報26,671點，跌62點或0.2%，全星期累升2.2%。恒指上周五收升118點或0.4%，報25,089點，全周計則跌2.5%。
港股今(20日)早於25,000點以上好淡爭持。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出近3,600萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,300萬元，反映投資者趁大市回升減持好倉。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價26,100至26,199點。
外電報道，軟銀出售22億美元阿里巴巴持股，而該交易預期將於2024年5至6月結算。另外，恒指公司會於今日公布科技指數詳情，市場估計有機會揭曉選股機制及納入的成分股數量。阿里上周五曾重返10天線和240元附近，惟最終未能企穩，收升2.4%於238.8元；今早低開後回穩，曾升抵240元關口。上周五有逾1,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近740萬元淨流入。
內地近期宣布取消保險資金財務性股權投資行業限制，另有券商料平保上半年新業務價值或倒退25%。平保近期拾級而落，上周五逆市跌0.7%，收報84.6元，連跌第4個交易日，累跌4%，回落至10天和250天線以下；今早先跌後回升，重上85元。上周五有逾180萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾150萬元淨流出。
有券商預期，今年下半年手機市場復甦步伐仍慢於預期，但看好舜宇光學科技今年能維持穩定的產品平均售價、利潤率及增長。舜宇上周五微升0.7%，報129.9元，三連跌告終，並重返20天線附近；今早重返130元以上爭持，升幅逾1%。上周五有約30萬元淨流入其好倉，同日淡倉流出不到10萬元。
乘聯會預料7月狹義乘用車零售市場銷量按年增3%。吉利汽車三連跌過後，上周五曾漲逾半成，高見16.4元，最終收報15.9元，升幅2%。有券商估計吉汽股價15日內會下調；今早回落逾1%，曾跌穿15.7元。上周五有約600萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄近10萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購(16479)，行使價27,738點，2020年11月到期，實際槓桿11.8倍；
恒指貼價、中短期沽(14373)，行使價23,800點，2020年11月到期，實際槓桿7.6倍；
吉利貼價、中短期購(23521)，行使價15.9元，2020年11月到期，實際槓桿4.6倍；
吉利價內、中年期沽(16485)，行使價16.18元，2021年2月到期，實際槓桿1.8倍；
平保輕微價外、短期購(24069)，行使價90.88元，2020年10月到期，實際槓桿16.5倍；
平保輕微價外、短期沽(23131)，行使價78.88元，2020年9月到期，實際槓桿10.3倍；
舜光輕微價外、中短期購(23448)，行使價147.9元，2020年12月到期，實際槓桿4.8倍；
舜光輕微價外、中短期沽(14721)，行使價109.78元，2020年12月到期，實際槓桿3.7倍；
阿里輕微價外、短期購(13864)，行使價258.8元，2020年10月到期，實際槓桿8.9倍；
阿里輕微價外、中短期沽(20606)，行使價218.8元，2020年12月到期，實際槓桿5.1倍；
騰訊輕微價外、中年期購(16486)，行使價596.88元，2021年2月到期，實際槓桿6.4倍；
騰訊輕微價外、中短期沽(15432)，行使價453.88元，2021年1月到期，實際槓桿5.8倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(68485)，收回價24,230點，槓桿比率30.5倍；
恒指N類熊證(56116)，收回價25,890點，槓桿比率20.7倍；
吉利牛證(54633)，收回價14.159元，槓桿比率7.8倍；
吉利熊證(53152)，收回價21.99元，槓桿比率2.2倍；
平保牛證(54546)，收回價79.25元，槓桿比率11.5倍；
平保熊證(53262)，收回價91.8元，槓桿比率11.6倍；
舜光牛證(52515)，收回價116.8元，槓桿比率7.6倍；
舜光熊證(50258)，收回價163.8元，槓桿比率3.1倍；
阿里牛證(53074)，收回價222.88元，槓桿比率11.6倍；
阿里熊證(54894)，收回價250.88元，槓桿比率17.4倍；
騰訊牛證(52517)，收回價500.499元，槓桿比率20.5倍；
騰訊熊證(55299)，收回價554.28元，槓桿比率12.8倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！