中國經濟：中小銀行加快補充資本　永續債規模邁向萬億人幣

財經傳媒彭博報道，內地中小銀行迫切需要補充資本金，今年來明顯加快了永續債發行的步伐，推動存量商業銀行永續債規模逼近1萬億元人民幣(下同)大關。

彭博匯總的數據顯示，今年共有19隻商業銀行無固定期限資本債券(永續債)發行，已超過去年全年的16隻。從發行結構看，包括重慶三峽銀行、日照銀行、華融湘江銀行等在內的中小銀行佔到了今年發行總只數的逾七成，而去年正相反，國有大行或股份制銀行的發行佔比約八成。

雖然最新數據顯示中國經濟增長正在復甦，但疫情給部分實體企業和金融體系帶來的滯後影響卻才開始顯現。銀保監會本月表示，部分中小金融機構問題較為嚴重，因資產負債基礎原本就比較脆弱，資產質量在疫情衝擊下加速劣變，風險不斷積累。因此，中小銀行有極強的補充資本金需求，以緩衝壞帳風險，並增強寬信用的能力。

報道引述中信証券固收研究主管明明指出，下半年中小銀行發行更多永續債是大勢所趨，發行量還會繼續走高。中小銀行主要的貸款對象是地方中小企業，資產質量較弱，今年受到疫情影響，不良和補充資本的壓力更高。

為緩解中小銀行補充資本的壓力，銀保監會官員最近表示，2,000億元地方政府專項債資金將支持18個地區的中小銀行，允許省級政府用於認購可轉換債券等合格資本工具。

目前，中國的商業銀行可通過IPO、配股、增發和可轉債轉股等方式來補充核心一級資本，永續債和優先股則是補充其他一級資本的工具，二級資本主要依賴二級資本債幫助。

今年來的商業銀行永續債發行亦受到融資成本普遍走低的支持。AA+評級的桂林銀行和浙江泰隆商業銀行今年發行永續債的票面利率分別為4.8%和4.4%，而同評級的威海市商業銀行2019年發行永續債的首個周期票面利率為5.4%。

報道引述畢馬威特殊資產重組合夥人胡雪梅提醒稱，永續債票息高、期限長，一些管理能力偏弱和現金流比較緊張的弱資質中小銀行可能存在票息支付的不確定性，未來也可能出現沒有能力贖回的風險，因而有投資發生虧損的可能。

由於去年的發行主要來自於大行，單隻發行體量比較大，去年全年的銀行永續債發行金額為5,696億元，今年截至7月10日的發行規模為3,396億元。除了永續債，廈門銀行在排隊逾3年後成功過會，有望成為今年以來首家登陸A股IPO的銀行，這意味着中小銀行借助股市補充資本的節奏也大概率變快。

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