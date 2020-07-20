【全球攬炒】美債孳息率呈負　對經濟增長發出警號

相比起美國股市，全球最大的債券市場能夠提供更多的預測。外電報道，美國的股市指數遠遠高於新冠肺炎疫情引發的2020年低位之上，但隨着美國許多州的新病例湧現，減緩了重啟計劃的速度，美國國債市場對經濟反彈步伐的懷疑日益升高。10年期美國債券實際孳息率已經剔除通貨膨脹，因此被視為更能單純預判經濟增長的數據，而該孳息率在過去六周都下跌，並徘徊在-0.85%左右。

美國國債市場的路線圖除了是根據疫情復燃在繪製之外，還有對美國聯儲局加大貨幣寬鬆力度的預期，聯儲局希望此舉能使通貨膨脹率超過其2%的目標。根據Eurizon SLJ Capital的Stephen Jen指出，以10年期通膨保值國債(TIPS)的孳息率為本的實際利率，未來幾年可能將下滑至最低-2%。

PGIM固定收益的多領域和策略部門負責人Greg Peters說，實際孳息率的下降表明未來增長環境面臨挑戰。債券市場告訴你的是，在相當長的一段時間內，經濟增長將低於標準。

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