華爾街最優秀經濟師警告：美股恐崩跌20至30%

外媒報道，被譽為華爾街最優秀的經濟預測師、投資諮詢機構亞德尼研究公司總裁Edward Yardeni警告，美國新冠肺炎病毒病例激增，加上地緣政治緊張局勢所帶來的風險，可能引發美股崩跌20至30%。

Yardeni稱，市場已經有了一次「融漲」(melt-up)，這在估值倍數中體現得非常明顯。現在的股票不便宜。此外，似乎沒有處理好經濟開放和社會距離以盡量減少疫情爆發。

美國聯儲局在3月底採取前所未有的措施，以保持華爾街和經濟運轉時，Yardeni曾表示「一次V形復甦正在形成」。但現在他擔心不斷變化的環境，可能會傷害那些將大部分資金投向美國股市的投資者。

他指出，看到美國主要州份暫停進一步經濟重啟，故此在5月和6月在經濟方面所有好消息，包括失業人數等都是脆弱的。最重要的是，地緣衝突再次升級，並且愈來愈危險。他另警告美國11月大選可能會給市場帶來動盪。

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