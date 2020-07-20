港股格局：李偉傑料恒指或下試50天線
2020年07月20日 11:17
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指出，本港第三波疫情持續，市民停工情況將陸續增多，繼而拖累市場氣氛，港股本周或不能企穩兩萬五關口，防守區間退至50天線(24,548點)。他又指，除非內地股市再現大成交及大升市，否則無助港股向上。
李偉傑續指，早前熱炒的新經濟，近日普遍出現回吐，加上恒指公司將於下月中旬公布季檢結果，同股不同權股份屆時可望納入，所以此板塊仍有炒作空間。ATMX之中，他認為阿里巴巴(09988)估值吸引之餘，早前飆升幅度亦不大；而小米集團(01810)亦挨近20天線，所以投資者或可考慮趁低吸納這兩隻股份。
另外，內地近期啟動小店經濟推動行動，李偉傑認為市場憧憬此舉刺激消費，繼而對零售股有正面幫助，當中部分內需股已重拾強勢，例如頤海國際(01579)。不過，他認為該類股份現價估值偏高，投資者反而可留意落後的內地餐飲股，因為一旦經濟重啟活動順暢，以及內地疫情繼續受控，此類股份將具有一定反彈空間。
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