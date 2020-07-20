港股格局：李偉傑料恒指或下試50天線

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指出，本港第三波疫情持續，市民停工情況將陸續增多，繼而拖累市場氣氛，港股本周或不能企穩兩萬五關口，防守區間退至50天線(24,548點)。他又指，除非內地股市再現大成交及大升市，否則無助港股向上。

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