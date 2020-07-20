【大行觀點】交銀國際：未來12個月滬綜指在2500至3500點上落

交銀國際研究報主管洪灝發表的研究報告指出，內地A股升勢上周中止，周四(16日)曾單日暴跌近5%。前期市場的上漲顯然暫時過頭了，市場今年以來的升幅都壓縮到了短短兩周多一點的時間裏。

他指出，最近市場的飆升不禁讓人聯想起了2015年的那一場泡沫。市場換手率是一個衡量股票換手速度的指標。這個指標已經飆升至與歷史數據相比的一個非常高的水平，顯示出了當下指數重要的阻力位置。與此同時，香港市場的換手率也非常高。這個數據也側面證實了A股和港股市場的投機熱潮。但值得一提的是，換手率是一個充滿噪音的指標。人們不應草率地把短期換手率的飆升馬上認作是市場見頂的標誌，儘管極端的換手率的確是一個關鍵的證據。這個指標是確定2015年6月16日市場泡沫頂峰的重要標誌。

然而，暫時的高換手率也可能是早期牛市的迹象，就像2006年初和2014年底那樣。在牛市的初始階段，市場預期將被重新塑造，股票將由弱手轉到強手。儘管這些持倉的變化意味着短期阻力，但它們也正在為未來更堅實的牛市奠定基礎。

市場指數上升的趨勢是由不斷上升的指數低點而定義的。儘管這一點可能已被人們遺忘，但市場在2019年1月初運行到了長期低點。當時，滬綜指達到了其2,445點的周期低點。儘管2019年2月市場換手率也非常高，但此後主要股指都有所上漲。這期間，中美之間的交鋒不斷升級，但滬綜合指數仍然小幅上漲，深證綜指上漲超過70%，中證500小盤股指數上漲約50%，而創業板更是翻了一倍多。如果有人根據當時市場極高的換手率則認為2019年2月份是市場的頂部，回頭看那將是錯誤的判斷。

隨着通過「滬港通」北向流動資金的回潮，以及監管機構對保證金交易的態度收緊，如今面臨的問題是，支撐市場所需要的額外流動性將從哪裏來？該行在2013年曾提出，宜留意上證自由流通市值與中國M2廣義貨幣供應量的比率，當這個比率達到15%時，滬綜指就會見頂，因為中國投資者不會持續地把超過15%的流動性(M2)配置到股票上。隨後，受到當時史無前例的「錢荒」的影響，SHIBOR隔夜利率飆升至歷史最高點14%，滬綜指也確實見頂了，並隨後一周暴跌了20%。

七年後，該行再次審視這個流動性比率，發現它已失效了。其實，中國市值與M2的比值一直在下降，和市值與 GDP 的比值一起，跌到了歷史低點附近。由於M2與GDP的增長是同步的，兩個比率的這種相關性並不令人驚訝。這一迹象表明，中國市場的估值較低，在必要時投資者可以選擇向股市配置更多資金。

該行預測未來12個月滬綜指的交易區間為2,500至3,500點，最有可能的區間為2,700至3,200點。自預測以來，滬綜指的實際交易區間一直在2,646至3,456點之間，其中大約8個月的時間裏都停留在2,646至3,200點之間。目前，3,500點仍是短期阻力。很簡單，因為市場預期需要重新塑造，市場弱手需要逐步清理。

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