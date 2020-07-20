【期權攻略】陳偉明：候低吸納新經濟股

內地股市上周出現明顯回吐，加入香港爆發第三波疫情，拖累港股上周急挫至25,000點水平，恒指在7月7日(二)於26,791點見頂後，更出現九連陰現象，除了代表250天線以上阻力大外，更反映近期即市沽壓明顯，宜密切留意上周四(16日)低位，即恒指24,919點及期指24,887點能否出現支持作用，如果雙雙失守，後市有機會向下回試24,000點水平。

早前強勢的新經濟科網股近日出現明顯回調，這些新經濟股筆者會以7月3日至上周五(17日)的最低位作為支持的參考，因為無論港股及A股也是在7月3日開始正式向上出現突破，因此7月3日之後的支持有一定的參考作用。

雖然港股似是沽壓沉重，但有了美國納指在疫情下能持續破頂的經驗，相信本港新經濟板塊能否保持強勢關鍵在於資金，而並不是疫情。而中概股陸續回歸及憧憬「港版納指」的推出，是其中一些因素會繼續支持資金流入本港新經濟板塊，因此建議趁這次回調分注逐步吸納新經濟股。

策略上最簡單是利用股票期權的Short Put接貨策略，減輕擔心股票繼續下挫的壓力。因為Short Put可收取期權金，即使成功接貨後股價繼續下挫，收取的期權金亦可幫補減低入市的成本。

如果Short Put後正股上升，雖然未能成功接貨買入心儀股票，但收取的期權金可加强投資者在突破阻力後高追Long Call的安全感。始終高追的成本來自於早前Short Put收取的期權金，限制了蝕錢的風險，而强勢股往往在突破阻力後一飛沖天不斷破頂，正好發揮Long Call小注博大贏的特點。而這次調整亦正好用來觀察哪些新經濟股的支持力較強，並且有條件成為未來的潛力爆升股。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626