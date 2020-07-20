港元拆息︰1個月續跌至0.27厘
2020年07月20日 11:26
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.05厘，連跌8日；1星期報0.1厘；與樓按相關的1個月再跌至0.27厘，呈七連跌，續跌至2016年10月水平；3個月為0.48厘。
20/7/2020
隔夜 0.05024厘
1星期 0.10768厘
2星期 0.16821厘
1個月 0.27500厘
2個月 0.38375厘
3個月 0.48982厘
6個月 0.68196厘
12個月 0.99196厘
17/7/2020
隔夜 0.06875厘
1星期 0.12893厘
2星期 0.19893厘
1個月 0.29411厘
2個月 0.41839厘
3個月 0.51768厘
6個月 0.69929厘
12個月 0.99339厘
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