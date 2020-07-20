港元拆息︰1個月續跌至0.27厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.05厘，連跌8日；1星期報0.1厘；與樓按相關的1個月再跌至0.27厘，呈七連跌，續跌至2016年10月水平；3個月為0.48厘。

20/7/2020

隔夜 0.05024厘

1星期 0.10768厘

2星期 0.16821厘

1個月 0.27500厘

2個月 0.38375厘

3個月 0.48982厘

6個月 0.68196厘

12個月 0.99196厘

17/7/2020

隔夜 0.06875厘

1星期 0.12893厘

2星期 0.19893厘

1個月 0.29411厘

2個月 0.41839厘

3個月 0.51768厘

6個月 0.69929厘

12個月 0.99339厘

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626