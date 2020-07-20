【專家點評】麥嘉嘉：物管股或現盈喜潮

展望未來，線下經濟轉移至線上如數碼化轉型、線上消費、遙距辦公、製造業自動化等，將帶動對數據及雲端服務的需求，因此，預期相關公司的業績下半年仍能維持優勢。我們看好5G網絡建設、雲端開展、數據中心等新基建。

另一方面，預期中美關係持續緊張，雙方的角力亦將由貿易、科技板塊，延展至金融，將持續為大市帶來波動。港股估值仍處於低位，恒指市帳率約1倍；12個月預測市盈率約11倍，對比美股逾20倍，港股有一定折讓。另外恒指服務公司已公布改革，同股不同權及第二上市公司可以獲納入指數，因此預期愈多新經濟股會被納入，對恒指未來的盈利增長造成結構性轉變。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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