【專家點評】麥嘉嘉：物管股或現盈喜潮
2020年07月20日 11:30
東網電視更多新聞短片
過去一周，科網板塊回調壓力較大，加上舊經濟股表現未如理想，以致整體大市普遍偏弱。不過，部分內需概念股逆市升，蒙牛(02319)一周累計升1.3%；筆者於一周前推介的華潤啤酒(00291)及青島啤酒(00168)分別升11%及9.2%。早前中國人民銀行10年來首次下調了再貼現利率，中國證券金融公司(CSFC)也下調了券商的保證金要求，市場解讀為人行繼續寬鬆。不過A股此輪升勢過急，技術上出現超買，加上7月8日證監會已提醒內地投資者小心，並打擊非法場外配資平台。因此，A股短期出現整固屬意料之內。相對外國，中國已逐步走出新冠肺炎疫情的衝擊，國內生產總值(GDP)由第一季負6.8%的衰退，改善至第二季的增長3.2%，料中國這個疫後復甦的趨勢在未來兩季有望持續。
展望未來，線下經濟轉移至線上如數碼化轉型、線上消費、遙距辦公、製造業自動化等，將帶動對數據及雲端服務的需求，因此，預期相關公司的業績下半年仍能維持優勢。我們看好5G網絡建設、雲端開展、數據中心等新基建。
另一方面，預期中美關係持續緊張，雙方的角力亦將由貿易、科技板塊，延展至金融，將持續為大市帶來波動。港股估值仍處於低位，恒指市帳率約1倍；12個月預測市盈率約11倍，對比美股逾20倍，港股有一定折讓。另外恒指服務公司已公布改革，同股不同權及第二上市公司可以獲納入指數，因此預期愈多新經濟股會被納入，對恒指未來的盈利增長造成結構性轉變。
板塊方面，物業管理股中期盈喜機會大，建議吸納；其中，料碧桂園服務(06098)、新城悅服務(01755)及永升(01995)的盈利增長或介乎40%至60%。碧桂園服務去年純利16.7億元人民幣，按年增長81%，處於高速增長期。預計碧桂園服務2019至2022財年的複合增長率為40%，為行業首選。另外，保利物業(06049)背靠央企，為全國物管十強之一，屬規模最大的國企物業管理企業。於2019至2022年盈利年均複合增長率可逾40%，優於大型同業平均31%之增長率，主因受惠母公司支持，及在公共服務管理和社區增值服務快速增長，物業管理股股價催化劑為盈喜潮，投資者可部署。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！