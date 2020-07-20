【高盛推介】吉汽一度失守15元關　可留意價外購證

吉利汽車上周五(17日)反彈，上升約2.1%；今(20日)早市則高開約0.4%後，隨即倒跌，更曾下跌超過6%見14.88港元，落後大市。

內地上周公布開展新能源汽車下鄉活動，並有多家參與的車企已制訂相應措施，當中針對下鄉車型的優惠政策最高達8,000元人民幣。有券商指吉汽本月首兩周批發日均規模按年增69%，預料今年下半年銷量及淨利按年升8%及9%。該行維持吉汽「跑贏大市」評級，目標價18.5元。

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