【大行報告】花旗：中國本輪牛市勢比2015年更持久
2020年07月20日 12:16
東網電視更多新聞短片
中資券商股在中、港兩地股市皆做好，花旗表示，中國在岸股市本輪牛市有望比2015年持續更長時間，大型券商股近期調整後出現有吸引力的買點。
報告指出，中國牛市將成為結構性牛市，漲勢更慢但更持續，日均成交額未來有望保持在8,000億元人民幣之上。而支持市場持續走升的因素，包括居民家庭的資產配置從銀行理財產品和房地產轉向股市和基金、機構和外資更多參與、中國承諾提升直接融資比重、吸取2015年教訓後對非法配資的打擊等。
該行將所覆蓋券商2020至2022年盈利預測上調5.6至6.6%，以反映該時段內日均成交額假設上調20至23%，至8,000億至9,000億元人民幣。金融子板塊中更看好券商，券商是低利率環境、資本市場改革深化和行業整合的主要受益者，首選中信証券(06030)(600030.SH)和華泰證券(06886)(601688.SH)。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！