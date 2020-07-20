【大行報告】花旗：中國本輪牛市勢比2015年更持久

中資券商股在中、港兩地股市皆做好，花旗表示，中國在岸股市本輪牛市有望比2015年持續更長時間，大型券商股近期調整後出現有吸引力的買點。

報告指出，中國牛市將成為結構性牛市，漲勢更慢但更持續，日均成交額未來有望保持在8,000億元人民幣之上。而支持市場持續走升的因素，包括居民家庭的資產配置從銀行理財產品和房地產轉向股市和基金、機構和外資更多參與、中國承諾提升直接融資比重、吸取2015年教訓後對非法配資的打擊等。

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