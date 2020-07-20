港股格局：連敬涵表示港股低位支持力度足夠

恒指周一(20日)早間好淡爭持，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，港股將繼續調整，但若沒有跌破50天線和100天線的24,500點，只屬調整，情況不算太壞。

恒指在短時間內仍維持在兩萬五千點位置上落，早段曾有一輪沽壓，但及後V型反彈，可見低位支持力度不錯，他認為後市不悲觀，還有內地股市有不錯的上升，可支持港股避免急跌。

另外，他預料恒指公布的一項科技指數未必會導致新經濟股熱炒，因美國相關科技指數近期表現不佳，導致相關股份在短期內未必會有資金吸納。另一方面，香港的納指版本認受程度是否夠大，多少資金按照指數吸納，仍存有疑問，相信指數要運作一段時間才有代表性。

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