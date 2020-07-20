招商永隆8間分行明起停業　上商牛池灣舖暫時關門

招商永隆銀行宣布，受新型冠狀病毒疫情影響，以下8間分行由明日(21日)起將暫停營業直至另行通知。

1.西區分行皇后大道西262號

2.炮台山分行英皇道101號

3.九龍灣分行臨樂街19號

4.深水埗分行大埔道111號

5.沙田廣場分行新界沙田正街21-27號沙田廣場L1樓2號鋪

6.將軍澳新都城分行新都城中心一期商場二樓238號鋪

7.慈雲山分行*鳳德道25號(7月20日起暫停營業)

8.高鐵香港站分行^香港西九龍站地下WEKG-1號鋪(受西九龍站特殊情況影響，已於1月30日起暫停營業)

另外，上海商業銀行亦宣布，因應新型冠狀病毒情況，由今日(20日)起，該行位於牛池灣坪石邨鑽石樓115號之坪石邨分行將暫停營業，直至另行通知。

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