【大行觀點】興業證券：第三季A股或調整10%　上升格局未變

興業證券首席策略分析師張憶東指出，7月以來，兩市成交額迅速放大，指數持續走高，各路資金跑步入場，A股市場重歸牛市。在全球疫情蔓延、經濟低位徘徊、大國博弈加劇的大背景下，股市與經濟基本面產生了背離，走出了去槓桿化的獨立行情。他指出，這種背離正是印證了「核心資產牛市的大趨勢和小波段」已經形成，背後深層邏輯是中國經濟增長的動能轉換及資產配置風格的再平衡。對於短期內趨勢，他預計三季度或有超過10%幅度調整，但年內反覆上升仍然是大方向。

張出席中薇金融系列講堂時指出，在經濟基本面方面，從中長期維度來看，雖然國內經濟受到疫情影響，一季度需求斷崖式下降，但庫存周期仍在二季度得到修復，5月份出口僅下滑3.3%，下半年預計將步入主動補庫存的「弱復甦」階段，有望持續二十多個月的擴張期；對於美國經濟前景也不應過度悲觀，在財政強刺激背景下，預計會在2021年啟動大規模基建，帶來較大規模外需。

這輪周期啟動的同時，在內外部環境或主動或被動的驅使下，「自主可控」的以科技為特徵的新型「朱格拉周期」已經得到確認，未來驅動中國經濟增長的動能將發生轉變，要素貢獻模式的「世界工廠」有望轉向為核心技術驅動下的「科創前沿」增長模式。以科技為特徵的新型「朱格拉周期」區別於以往建立在債務擴張、房地產刺激、基建刺激下的傳統周期，投資者應區別於傳統價值投資，更多的對標美國90年代的以「信息高速公路」 為標籤的科技型「朱格拉周期」來進行成長性投資。

在資本市場規則變化方面，監管層將推動機制服務科技創新，引導市場「長牛」。正如90年代國企脫貧、00年代股權分制改革，目前資本市場改革的時代定位是服務於實體經濟，通過改革推動科技轉型。在這方面，A股主要體現在科創板和註冊制改革，港股體現在中概股回歸、生物科技等創新型企業市值比例的擴大。

在A股，過去一年時間裏，科創板佔全部A股IPO金額41%，高於主板佔比的40%，信息技術佔A股IPO金額的35%，醫療保健佔10%，消費佔比為6%，可見政策對擁有「硬核科技」企業的大力支持，而科創板的造富效應也十分明顯。截至7月10日，科創板公司上市首日平均漲跌幅為159.3%，上市以來漲跌幅平均值為239.1%。另一方面，註冊制改革可以讓更多的實體企業享受融資紅利的同時，也能夠通過擴容來平抑波段性狂熱氣氛，讓市場真正服 務於科技創新。

至於港股，隨着法案的推出，開啟了中概股回歸浪潮，港交所順應這種趨勢變化，從善如流，鼓勵科技創新型公司來港上市，允許尚未盈利或沒有收入的生物科技公司來港上市， 這改變了港股的市值結構，科技、生物、電信股市值佔比已超過了金融、地產等傳統行業。張氏認為，不應將A股和港股對立看待，可以視港股為中國資本市場的一個板塊，港股具有它的特色，比如在金融、地產方面的性價比更高，宜進行價值投資，同時，中概股的回歸讓新興行業在港股市場充滿活力。通過A股及港股的改革，監管部門更樂於引導「有韌性、可持續」的「長牛」，避免市場過度亢奮，提倡股市理性繁榮，確保資金流向實體經濟，打造真正結構性「長牛」。

張又指，當前境內外同步寬鬆，融資成本下降疊加資產配置再平衡，就當前市場而言，中資美元債比較雞肋，優質且有分紅能力的股票可被視為高等級可轉債，風險及收益率方面都有優勢，持有起來比較舒服。

這輪牛市啟動也具有偶然性，隨着銀行理財子公司、基金子公司二季度起紛紛配置優質金融股，帶熱了局部行情，引發「散戶覺醒」，推動了市場整體繁榮。從中長期而言，他看好硬核科技下的結構性牛市，建議對優質標的進行篩選，做多以電子、通信、新能源汽車等為代表的新型「朱格拉周期」行業，同時也不排斥在傳統行業中尋找中美庫存周期疊加效應中的紅利企業，特別關注周期與科技相疊加的精密製造、軍工、新材料、化工等行業，找到其中盈利與估值相匹配的性價比高的標的做中長期投資。

針對有關經濟與股市的脫節，張憶東解釋，關鍵看人們關注到的是甚麼，如果只關注鐵鏽地帶的殘陽，那麼映射出來的必然是熊市，而美股恰恰由一批亞馬遜、特斯拉等科技股支撐，才能夠維持牛市，所以說這種結構性的背離應該會是常態化存在的。然而，單單就狹義GDP層面上的基本面而言，目前的背離預計明年就會有所收斂，總量經濟的改善處於低位態勢，復甦持續性不強，成為新的時代困局。正所謂「弱水三千隻取一瓢」，投資者應關注新型「朱格拉周期」，並從中把握機會。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626