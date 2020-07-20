惠譽：新冠肺炎疫情反彈威脅美國經濟復甦

惠譽國際評級指出，近期冠美國新冠肺炎病例急劇上升，有可能影響2020年第三季的經濟復甦步伐，對該行就今年美國全年GDP預測-5.6%構成風險。

愈來愈多的證據表明，美國經濟活動在5月和6月，已從4月份的低谷回升。5月份消費者支出增長了8%以上，而且隨着封鎖的緩解，就業人數的恢復速度超過了預期。工業生產，零售和商業調查的數據好於預期，新屋及汽車銷售的改善以及訂單的增加證實了這一點。

但是，美國新冠肺炎病例增加，可能會為其第三季的經濟增長帶來壓力。最近的每日新增病例已超過60,000宗，而之前的高峰在4月低於40,000宗。

惠譽評級首席經濟學家布Brian Coulton表示，重新開放的延誤及新的社會隔離構成的打擊，是該行預測美國GDP在第三季增長4.6%(非年率)的重大下行風險。

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