神州租車午後停牌 上汽收購煞停 北汽擬重啟洽購？
2020年07月20日 12:46
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上周五(17日)股價急升兩成的神州租車(00699)，今日早段股價一度回落至2.7元，中午收報2.93元，公司隨即宣布於下午停牌，暫未悉原因。
上汽集團(600104.SH)周一發公告稱，終止收購神州租車股份，此前公司全資子公司上汽香港與神州優車及Amber Gem簽署《收購要約》。在後續股權轉讓協議談判過程中，出現影響上述交易達成的新情況，交易雙方未能在計劃時間內就交割先決條件達成一致，為保護公司利益，上汽香港決定終止上述交易。
公司指出，因正式協議尚未簽署，本次交易終止不會對其生產經營和發展構成影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。上汽集團早於7月初發公告，旗下上汽香港擬以每股現金3.1港元，收購不超過6.13億股神州租車股份，涉資約19億港元。
另外，內地新三板上市的神州優車上周發公告將原定上周五(17日)舉行的臨時股東大會，延後至本周五(24日)，以表決有關出售神州租車股份之議案。
不過，有內媒報道，在上汽集團決定終止洽購神州租車股份後，北汽集團已擬重啟收購計劃，惟消息暫未獲證實。神州租車曾於6月1日公告，已與北汽集團訂立一份無法律約束力的戰略合作協議。
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