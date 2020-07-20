神州租車午後停牌　上汽收購煞停　北汽擬重啟洽購？

公司指出，因正式協議尚未簽署，本次交易終止不會對其生產經營和發展構成影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。上汽集團早於7月初發公告，旗下上汽香港擬以每股現金3.1港元，收購不超過6.13億股神州租車股份，涉資約19億港元。

另外，內地新三板上市的神州優車上周發公告將原定上周五(17日)舉行的臨時股東大會，延後至本周五(24日)，以表決有關出售神州租車股份之議案。

不過，有內媒報道，在上汽集團決定終止洽購神州租車股份後，北汽集團已擬重啟收購計劃，惟消息暫未獲證實。神州租車曾於6月1日公告，已與北汽集團訂立一份無法律約束力的戰略合作協議。

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