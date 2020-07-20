【高盛推介】國壽漲7%跑贏大市　可吼購證

高盛(亞洲)有限責任公司：中國人壽於上周五(17日)上升約0.7%；今(20日)早續高開約1%後，升幅擴大，並為升幅最大的藍籌股，最新仍炒高逾7%。有券商預料，國壽今年上半年的新業務價值可增長6.5%。該行維持其「跑贏大市」投資評級，目標價30港元。

平保自上周二(14日)起錄得四連跌，其中上周五下跌約0.7%；今早續低開約0.6%後，隨即反彈。有券商指，因國內代理活動率尚未完全復甦，平保上月個人新業務價值按年下跌15%，但券商仍看好其後市表現，維持「跑贏大市」評級，目標價103元。

觀察個股認股證資金流向，可見上周五資金轉向部署認購證，錄得約130萬元資金流入。此外，今早亦見認購證獲資金關注。

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