新冠肺炎：IIF料海外勞工向母國匯款減少近25%

外媒報道，據國際金融協會(IIF)預測，2020年面向除中國以外新興市場國家的匯款額為2,230億美元，按年減少24.9%，降幅超過2009年全球金融危機後的減少5.9%。

IIF指出，匯款減少主要原因是疫情封鎖措施造成了失業。由於在美國、歐洲及中東等地打工的外籍人員大多從事餐飲、零售及觀光行業，受疫情影響，很多打工者失去工作。

菲律賓勞工部部長稱，由於疫情已有40萬出國打工人員失去工作，目前該國有約1,000萬人在國外打工。菲律賓央行預計，2020年的海外匯款額將按年減少5%，拉低國內生產總值(GDP)0.4個百分點。

海外匯款支撐新興市場國家的消費，同時也是獲取外匯的重要手段，匯款減少可能使新興市場國家經常收支惡化，造成貨幣貶值。

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