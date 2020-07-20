中國經濟：樓市泡沫規模逾400萬億元　何時會爆破？

外媒報道，在新冠肺炎疫情之下，由於擔心其他投資會受到全球經濟影響的影響，許多投資者將更多資金投入中國樓市以求避險，經濟學家稱其產生的資產泡沫目前已超過本世紀首十年美國樓市的泡沫。即使是新冠肺炎疫情，也沒能阻止全球最大的資產泡沫不斷擴張。

在2月實施抗疫封鎖期間經歷短暫停頓之後，中國一些特大城市的實際上已重新運作。儘管樓市投資熱潮被許多人認為是無法持續，尤其面對數以百萬計的失業人口，加上經濟還存在其他問題，惟樓價仍不斷上升，令投資者趨之若鶩。

今年3月，深圳的一個新地產開發項目的288個單位，在不到8分鐘內在網上銷售一空。幾天後，購房者搶購了蘇州一個新盤的400多個單位。據估計，上海4月份的二手房銷售接近歷史最高水平。6月的一個周六，近9,000人每人交了100萬元人民幣的認購金，以取得深圳一個開發項目公寓的抽籤選房資格。

報道引述鏈家(Lianjia)駐上海的中介Zhao Wenhao稱，3月份當市場開始反彈時，周末忙得幾乎沒有時間吃午飯。鏈家是內地最大的房地產經紀公司之一。他說，許多客戶擔心人民幣會貶值，刺激更多資金流入被視為避險投資的樓市。

許多經濟學家說，由此產生的資產泡沫目前已超過本世紀首十年美國樓市的泡沫。在美國房地產熱的頂峰時期，每年約有9,000億美元(折合約7萬億港元)投資於住宅房地產。在截至6月的一年內，有約1.4萬億美元(約11萬億港元)投資於中國樓市。上個月，中國房地產投資創有記錄以來的單月最高。

根據高盛數據，2019年中國住宅和開發商庫存規模達到52萬億美元(逾400萬億港元)，是美國住宅市場規模的兩倍，甚至超過了整個美國債券市場。

中國6月城鎮住宅房價上漲了4.9%，1至6月份全國房地產開發投資同比增長1.9%，儘管2月份房屋銷售大幅下滑。中國近日公布，截至6月30日的三個月，整體經濟增長了3.2%。

雖然房地產市場快速復甦在某種程度上對北京方面來說是好消息，但也提醒人們注意中央政府長期以來一直面臨的一些情況，中央政府曾多次採取措施，以防樓價失控。

然而，讓人們意識到這一信息並不容易。在信貸推動下，中國住宅銷售經歷了10年的快速增長，今年第一季度中國家庭槓桿率達到了57.7%的歷史最高水平。該比率出現2010年第一季度以來的最大季度增幅。該比率較高的是家庭抵押貸款，消費和其他債務與國內生產總值(GDP)之比。

中國的核心問題是，購房者認為政府似乎不願意讓樓市下跌。如果樓價真的大跌，將破壞大多數市民的主要財富來源，並可能引發動盪。這促使有足夠的資金的中國人有動力繼續購房，因為他們相信，不管整體經濟狀況如何，大城市的房地產仍將是中國最安全的投資。

在一家美國零售企業工作的Chen Zhiyu說，房地產綁架了中國經濟，所以政府不敢推動房價大跌，即使這是刺破泡沫最有效的方式。他打算在深圳購買一處房產。37歲的他表示，得跟着錢走，又指自從疫情推高房價以來，他已經提高了買房的預算，每當政府開始印鈔，資產價格就會增加，在美國，股市會走牛，但在中國，只有房價會持續飆升。

房地產銷售活動也遭受了資金緊張的開發商和向開發商出售土地的地方政府推動。開發商和地方政府都需要增加收入來償還債務或解決其他問題，並且正在醞釀更多推動房地產發展的措施。

沒有人知道中國官員如何能在不破壞整體經濟穩定的情況下處理這個問題。即使房地產市場保持強勁，也給政策制定者帶來棘手的問題，他們今年不得不暫緩推出力度幅度的，被一些分析人士認為是必要的經濟刺激措施，一定程度上因為是擔心這會進一步推高房價。

報道引述西南財經大學進行的中國家庭金融調查項目進行的民調顯示，新冠疫情刺激了中國政府所擔心的那種購房行為，即已擁有多套房產的人對房屋的需求出現上升，而尚未擁有任何房產的人的購房需求卻出現下降。

Texas A&M University的經濟學教授指出，中國家庭金融領域專家甘犁稱，這是投機性投資的一個明顯苗頭。他表示，人們認為房地產投資是有保障的，受新冠疫情影響的，他們實際上在減少消費，增加儲蓄，因此他們實際上會有更多可以投資的資金，而這將催生一個更大的樓市問題。

據稱來自中國家庭金融調查的最新數據，2017年中國城鎮住房空置率為21%左右，相當於有6,500萬套城鎮住房處於空置狀態，相對於國際標準而言，這是一個很高的比例。擁有兩套房的家庭的住房空置率達到39.4%，三套及以上住房家庭的空置放置率48.2%。在北京、上海、深圳及成都等大城市，租金回報率低至不足2%。

42歲的英語老師Shannon Bi還是說，出於對預期的扭曲，疫情還是推進她比計劃提前在深圳投資了第二套房產。她表示，你必須把錢投到某個地方，否則只會貶值。

另一位購房者Doris Tao說，5月初她和丈夫簽了一份在上海購買二套房的合同。Tao希望購買這套學區房，將增加她三歲的兒子入讀優質小學的機會。

32歲的Tao表示，我們已經認真關注了幾個月，通常情況下，這些房子一上市就被搶光了。她在看房的第二天就決定買下這套房。她說，我們很幸運能買到這套房子，房主說，在我們簽合同的當天晚上，又有人提出要全款買房。

在上世紀90年代，在中國的社會主義制度下，對於大多數人來說，擁有自己的住房還是違法的。1998年，國務院的一項決定取消了單位福利分房政策，住房自有開始上升。

據中國4月份公佈的一項調查，截至去年年底，中國約96%的城鎮家庭至少擁有一套住房，遠遠超過美國65%的住房自有率。

在某種程度上，這種繁榮實現了中國政府的目標。它促進了經濟增長，為成百上千萬的中國中產家庭創造了財富。地方政府也從向開發商賣地中獲得了額外的收入。地方政府必須將收入收入的很大一部分上繳中央政府。

但這種繁榮搶走了其他行業的投資資金，這些行業要與購房者爭奪銀行貸款。這種情況還讓許多家庭背上了債務。國際清算銀行的數據顯示，在終止2019年的十年間增加的11.6萬億美元家庭貸款中，中國佔了57%左右，美國約佔19%。

中國一些城市的房價已經拍得上全球一些最貴地段的水平。中國社會科學院的數據顯示，2018年中國平均房價相當於人均收入的9.3倍，而以高樓價見稱的美國三藩市亦只是8.4倍。

房地產服務公司第一太平戴維斯的數據顯示，在擁有1,500萬人口的天津，高檔地段的住宅房屋大約每平方米9,000美元(約7萬港元)。這相當於倫敦部分最貴地段的價格，但倫敦的可支配收入是天津的7倍。

基本上，中國城鎮居民已經把一切都押在自己的房子上。根據中國廣發銀行和西南財經大學的一份報告，中國城鎮居民現有財富中近78%拴在住宅地產上，而在美國，房地產在家庭財富中的佔比為35%，更多的人是投資於股票和退休基金。

當新冠疫情衝擊中國時，許多經濟學家和房地產專家擔心緊要關頭已到來。2020年頭兩個月的住宅銷售較上年同期暴跌了36%，許多資金緊張的房地產開發商被推到了懸崖邊上。據官方媒體報道，截至6月5日，已有200多家小型開發商申請破產。

較大的開發商和地方政府推出了刺激措施來吸引購房者。根據華泰證券的數據，自2月以來，自2月份以來，中國至少有26個省和地區推出了提振房地產市場的政策，其中包括放鬆首付要求和提供購房補貼。

在房地產企業中原集團駐天津的總經理高飛表示，雖然地方政府承受著防止房價進一步飆升的壓力，但更讓他們害怕的是房價大跌。他們承受不起讓房地產市場下跌的根據上海易居房地產研究院的數據，2019年土地出讓收入和開發商繳納納的相關收益佔到地方政府財政收入的52.9％，創歷史新高。

不過，對於濟南和廣州等至少12個城市放鬆實際替代的一些做法，中央政府並不認同，一個信號就是補充貸款政策鬆綁的文件數日內就從地方政府的官方網站上撤下。山東省一個城市在5月中旬取消了向購房者提供補充的計劃，稱該計劃的某些內容違反了高層的相關要求。

克而瑞的數據顯示，在中國前34家開發商中，有27家公布的5月份銷量實現了增長。

最新促銷力度有所減弱，但並未完全消除。5月中旬在上海的一處樓盤，發展商向潛在購房者提供一部華為手機以及2萬至4萬元人民幣優惠券可抵扣未來物業管理費。5月中旬，有發展商通過一名女演員的網絡直播，四小時內的交易規模達到1.48億人民幣。有業界指出，對於錯失機會的擔心正在驅使更多購房者現在出手，今年一些熱門地區的房價至少上漲了10%。

報道引述來自天津的一位大學講師，在當地已經有了一個住宅單位，但本月在深圳購買了另一個單位。在一周內看了約12個套房子後，他於5月初以650萬元人民幣的現金買了一個50平米的單位。他表示，他覺得大多數中國人在經濟低迷期間會把財富放在房地產上。他說，中國經濟前景越糟，深圳等地的房價就會漲得愈高。

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