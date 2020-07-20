Mastercard與匯立銀行推出無卡號Debit Card

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳(右)及WeLab Bank行政總裁謝學海攜手宣布推出無卡號 Debit Card。

Mastercard與虛擬銀行匯立銀行宣布，合作推出無卡號Debit Card(扣帳卡)，功能包括線上線下簽帳購物，並支援於全港銀通自動櫃員機，或全球接受Mastercard卡的CIRRUS自動櫃員機提取現金。

該行客戶成功開立該行戶口後，可立即在手機程式內以虛擬銀行卡的形式使用該Debit Card在網上購物，其後亦會獲發實體卡。除了Mastercard和匯立銀行標誌外，卡面只有晶片和持卡人姓名，其他帳戶資料則儲存在匯立銀行手機程式內。

過去數月，根據匯立銀行試業期間錄得的交易紀錄，超過51%的實體卡簽帳是屬於餐飲消費，其次是超市雜貨31%。若以每天的交易量作比較，周末交易量較平日高出1.5倍，相信與政府最近一次放寬「限聚令」令食肆生意回升有關。

近月在大眾普遍減少外出的情況下，網上消費交易以餐飲及娛樂佔最大比例，分別為31%及13%。整體而言，實體卡消費簽帳絕大部分為餐飲和超市雜貨，比例超過八成，而網上消費交易種類則比較多樣化，消費最多的兩大類別亦即餐飲和娛樂合共只佔44%。

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