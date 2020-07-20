【全球救市】分歧收窄！歐盟鷹派擬接受3.5萬億元方案

財經媒體彭博引述兩名官員透露，令歐盟龐大一籃子刺激計劃的談判陷入僵局的4個歐盟成員國政府，準備同意計劃中的關鍵部分。這計劃旨在重啟該地區的經濟。

官員稱，經過日以繼夜磋商，荷蘭、奧地利、丹麥和瑞典對復甦基金中3,900億歐元(約3.5萬億港元)以贈款方式發放，其餘以低息貸款形式提供的安排感到滿意。因討論非公開對話內容，這些官員要求匿名。

歐盟的27位領導人將在當地時間下午4時再次舉行會議，以解決基金的整體規模以及控制其支出的機制等未決問題。一位法國官員表示，他們的代表團現在看到達成全面共識的道路。

奧地利總理庫爾茨稱：「艱難的談判剛剛結束，我們可以對今天(周一)的結果感到非常滿意。今天下午將繼續。」

在最近幾周各方發出一系列擲地有聲的聲明之後，投資者已經抱有會達成協議的預期，因此領導人面臨着彌合分歧的巨大壓力。討論有時變得很激烈，幾位官員稱在周日(19日)的晚餐會上，整個談判處於崩潰的邊緣，因為較為富裕的北歐國家與受冠狀病毒影響最嚴重的南部國家之間的斷層線再次出現。

荷蘭首相呂特稱：「今天(周一)晚上有幾個時刻，情況看起來不太好，但綜合考慮，我相信我們已經取得了進展。如果進行改革，並且如果改革可以得到落實，我們願意從貸款轉向補貼，現在這方面有一個很好的文本，我的印象是它得到了共識支持。」

呂特及其盟友一直在努力減少對那些負債累累的南部國家認為對加強其財政狀況至關重要的贈款。歐盟委員會的最初提議包括提供5,000億歐元的贈款。

所討論的整體一籃子計劃價值約1.8萬億歐元。超過1萬億歐元將從歐盟的常規預算中以贈款形式發放，另外還有7,500億歐元用於緊急刺激計劃。德國為歐盟的預算貢獻最大的佔有率。

這總額近1/3將必須用於將歐盟轉變為低碳經濟的項目。與巴黎氣候變化協定不一致的支出將不會獲得批准，因此，這個潛在的協議有望成為全球有史以來最大的綠色刺激方案。

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