經歷驚人升勢後　全球最強大戶開始撤離中國股市

財經媒體彭博報道，中國股市經歷了歷史性上漲之後，全球最大的資產管理公司正在加入外資拋售浪潮，並計劃將部分資金轉移到處於復甦初期的新興市場。

貝萊德全球新興市場股票業務聯席主管Gordon Fraser開始投注於印度、印尼、俄羅斯和墨西哥等國家的股票，這些國家受疫情衝擊嚴重，但由「經濟非常靈活」，有望復甦。他在接受採訪時說，這些國家擁有可持續的債務水平、浮動匯率，以及習慣於應對經濟衝擊的堅韌的人民。

貝萊德截至6月底的資產管理規模約為7.3萬億美元。與DWS Group及滙豐控股一樣，貝萊德也認為，由於中國股市近期的出色表現，現在有理由獲利了結。在經濟從疫情中復甦迹象的拉動下和官方媒體的鼓動，MSCI中國指數已從3月19日低位上漲超過40%。過去幾天，隨着中國採取行動給投機熱潮降溫，這漲幅有所縮減。

常駐香港的Fraser說：「我們的傾向是減少曝險，獲利了結。」根據彭博匯編的數據，他管理的13億美元基金過去3年擊敗了93%的同業。「我們仍然看好中國，並沒有看淡。我們只是更看好將會迎來經濟向好局面的其他機會。」

此次減持前，Fraser在今年1月至2月中國疫情肆虐期間增持了中國股票。

他說，貝萊德也依然看好開發中國家股票，因為此類資產的表現並未超過已開發市場股市，債券孳息率仍然較低，而利潤有望反彈。Fraser說，從歷史上看，在MSCI新興市場指數成分股的利潤於2016年初觸底後，開發中國家股票表現強於發達經濟體股票的情況持續了兩年。

他說：「未來6個月最大的預測是新興市場很有可能擺脫疫情，新興市場全球政策紅利的最大受益者。在危機最嚴重的時候，我們開始將投資轉向那些我們認為反彈幅度會最大的資產。」

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