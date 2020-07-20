葵涌活化及重建項目West Castle放售　意向價2.5億

第一太平戴維斯獲委託出售葵涌活化及重建項目West Castle，邀約截止日期為8月13日，意向價為2.5億港元。

West Castle坐落於業成街22號，屬葵涌核心地帶，由一眾區內地標包圍，如九龍貿易中心(KCC)、KC100、K83、佛羅倫斯小鎮名店城等，商業氛圍濃厚。由項目經有蓋天橋步行至葵興站僅約6分鐘，現為一幢4層高商業物業，地盤面積約5,727方呎，總建築面積約27,138方呎。

該行香港副董事總經理暨九龍工業及商業銷售主管蕭兆新表示，該物業已獲特別豁免劃作食肆和商店及服務行業，並於2018年完成活化，適合作教育、醫療、商店及食肆用途。物業獲城規會於今年6月批准申請放寬地積比率20%，可重建成23層新型工業大廈，建築面積可大幅增加至約65,294方呎。

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