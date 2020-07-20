中證協調查8家券商　涉債券承銷費報價偏低

中國證券業協會周日(19日)發公告指，有關券商在中核融資租賃公司債券發行招標過程中，存在承銷費報價偏低的情況，引發市場質疑，協會對參與中核融資租賃公司債券發行招標的有關券商啟動自律調查。

涉及券商包括國泰君安證券、海通證券、中金公司、平安證券、申萬宏源證券承銷保薦公司、天風證券、中信證券、中信建投證券等。中證協稱，根據相關規定，中證協已對相關事宜啟動自律調查。若發現相關機構在開展業務過程中存在違反自律規則的情況，中證協將依據有關規定對其採取自律措施。

據內媒報道，上述8家券商早前參與國企中核融資租賃不超過21億元人民幣(下同)公司債券發行的主承銷商招標，中標的兩家券商分別為國泰君安和中信證券。有內媒按照國泰君安所報總承銷費率0.015%以及中信證券所報年化承銷費率0.01%，推算出21億元公司債券的發行承銷費僅為26.25萬元，每家券商分得的承銷費僅13.12萬元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626