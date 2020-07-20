歐股三大指數早段受壓　飛利浦績後升逾3%

歐洲各國分歧恐為經濟復甦帶來障礙，歐盟領導人未能就擬議的7,500億歐元復甦基金規模和組成達成共識，而下一個歐盟長期預算會談預計將在周一(20日)恢復。歐股早市受壓，當中，英股跌0.9%；德股跌0.51%；法股跌0.76%。

另一邊廂，財經媒體彭博引述兩名官員透露，令歐盟龐大一籃子刺激計劃的談判陷入僵局的4個歐盟成員國政府，準備同意計劃中的關鍵部分。這計劃旨在重啟該地區的經濟。

個股消息方面，飛利浦(Philips)第2季收入按年跌6%，至44億歐元，公司料下半年盈利會恢復增長，刺激股價升3.74%。

瑞士跨國私人銀行寶盛集團(Julius Baer)上半年利潤飆升43%，至4.91億瑞士法郎，主要是期內佣金收入增長了8%，但來自交易和衍生品的收入增長了70%。該行股價早段反跌4.92%。

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