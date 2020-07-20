中美科技戰：內地晶片股熱炒　個股市盈率高見380倍

財經媒體彭博報道， 隨着中國支持半導體行業自給自足，以及疫情過後5G和人工智能技術的應用展現出韌性，中國半導體股過去一年大幅上漲。儘管股票估值愈來愈高，但這種漲勢卻絲毫沒有放緩迹象。

周一(20日)在上海科創板首日上市的AI晶片開發商寒武紀股價一度上漲358%，至295元人民幣，收市上漲230%。此前，中國頂尖晶片生產企業中芯國際上周四(16日)在上海首日上市大漲2.02倍。其他晶片股亦告上漲：中微公司今年以來上漲了大約1.27倍，韋爾股份和兆易創新過去12個月的漲幅在滬深300指數中分列第4和第6位。

這種漲勢推高了中國晶片股的估值。中芯國際上市首日股價的飆升推動其A股基於遠期收益的市盈率達到283倍，比其H股高出兩倍還多。中微公司的遠期市盈率約為380倍，而滬綜指僅有13.8倍。不過，本地投資者並未理會這些高估值以及對中美緊張關係加劇的擔憂，而是寄望於中國政府對半導體產業的支持，以降低對美國技術的依賴。

Mizuho Securities Asia Ltd副總裁兼半導體分析師Kevin Wang表示，由於行業的繼續發展，政府政策的支持，以及獲得資本融資的能力，這種高估值會成為未來3到5年的新常態，如果能夠維持當前的成長速度，那麼市盈率和股價肯定還會繼續上升。在中國加快本土化之際，這種情況是有可能發生的。

為了實現這目標，中國政府去年創設了289億美元的半導體產業基金，並針對該行業提供了補貼，出台了支持性政策。此外，疫情過後政府和民營部門對5G無線網絡、攝像頭和傳感器，以及AI軟件的投資激增，促使國內投資者繼續看好該行業。

中國內地以外的一些投資者可能變得更加謹慎。中芯國際A股上市之日，其H股股價下跌了25%，當前股價較其去年7月13日觸及的歷史高位下跌約33%，報28.20港元，折合約25.42元人民幣，只有A股股價的1/3左右。

歐萬達基金管理有限公司的投資組合經理Nicholas Yu表示，半導體公司的AH股估值差異巨大，這是因為中國本地投資者相信本地化會推動未來對該行業的投資。他說：「對於中國獨有的技術，人們非常願意支付溢價，因為其現在的收益不能代表未來的盈利能力。」

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