新冠肺炎：泰國央行料外國遊客數目需時2年才能恢復

新冠肺炎疫情衝擊觀光旅遊業，泰國旅遊業幾近崩潰。泰國央行行長Veerathai Santiprabhob表示，泰國的外國遊客人數需要2年時間，才能恢復到每年4,000萬人的水平。

泰國已連續2個月沒有外國遊客造訪，泰國央行預計今年只有800萬外國遊客，比去年創紀錄的3,980萬人下降了80%。去年外國遊客收入佔泰國國內生產總值(GDP)的11.4％。

Santiprabhob預料，泰國經濟將萎縮8.1%，強調最令人擔憂的是就業問題，特別是服務業和製造業。對於近日表現疲軟的泰銖，他指這是出於經濟和政治上的擔憂導致的資本外流，故泰銖將保持波動。他續稱，由於泰國的經常帳戶有盈餘且外債較低，因此並不擔心資金流出，泰銖將保持不變。

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