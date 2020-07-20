【市後重點睇】美匯偏軟 道期跌150點
2020年07月20日 16:14
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美匯指數企95.93；離岸人民幣(CNH)處6.9870；港匯報7.7533；美元兌日圓報107.16；歐元見1.1457；英鎊處1.2569。金價處1,810美元。布油報42.76美元，紐油報40.22美元。道指期貨跌150點。
●恒生指數守兩萬五關，收報25,057點，跌31點或0.12%。主板成交1,356億港元。內險股發力，中國人壽飆8.3%。https://bit.ly/2ODPONg
●A股快報：滬綜指漲3%重上3300點，金融及軍工股標青。https://bit.ly/3hhXst0
●亞洲股市：日股收升21點，韓澳股報跌。
●內地支付寶開放寵物鼻紋識別技術，貓狗可買保險。
●【零售浩劫】傳英國馬莎擬未來一周宣布裁員數百人。
●華爾街最優秀經濟師警告：美股恐崩跌20%至30%。
●新冠肺炎：
-上半年全球房產投資銳減33%，亞太區最傷。
-惠譽：新冠肺炎疫情反彈威脅美國經濟復甦。
-IIF料海外勞工向母國匯款減少近25%。
-印尼料次季經濟萎縮4%，將呈U形復甦。
●【全球攬炒】美債孳息率呈負，對經濟增長發出警號。
●【全球救市】分歧收窄！歐盟鷹派擬接受3.5萬億元方案。
●經歷驚人升勢後，全球最大的資產管理公司貝萊德開始撤離中國股市。
●中國經濟：
-中小銀行加快補充資本，銀行永續債規模邁向萬億元。
-內地樓市泡沫規模逾400萬億元，何時會爆破？
●中證協調查8家券商，涉債券承銷費報價偏低。
●【大行觀點】興業證券：第三季A股或調整10%，上升格局未變。
●【大行報告】
-花旗：中國本輪牛市勢比2015年更持久。
-花旗料金價年內或突破2,000美元。
●調查：近四成受訪者料未來半年香港樓價上升。
●招商永隆8間分行明起停業，上商牛池灣舖暫時關門。
●渣打全線分行周二起調整營業時間。
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