立橋人壽保險推網上投保平台及儲蓄保障計劃

立橋人壽保險宣布，推出網上投保平台「Link 2 Shop」，讓客戶於網上完成投保程序， 包括即時報價、遞交申請及支付保費等，產品涵蓋人壽、危疾、醫療及短期儲蓄保險等，稍後將陸續開發更多類型保障計劃。

立橋人壽行政總裁李滿能表示，疫情已改變大眾消費模式，擴闊數碼網絡在生活上的應用，加上近年保險科技發展，令消費者更接受在網上投保保險產品，相信疫情過後，網上投保的普及性會持續提升，未來立橋人壽將以「傳統中介人渠道」及「網上投保」雙線並行。

鑑於市場對儲蓄期短、保證回報高的計劃需求殷切，立橋人壽推出全新儲蓄保障計劃，投保人繳付兩年保費後，可於第五年期滿日獲得保證期滿利益，平均每年保證回報率為3.27厘。如果一筆過預繳保費，期滿保證回報為每年3.3厘。

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