【港版納指】恒生科技指數納30股　包括ATMX

恒生科技指數的選股範疇，主要涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務。指數選股準則並會考慮合資格公司是否利用科技平台進行營運、研究發展開支佔收入之比例及收入增長。經上述篩選後，市值最大的30隻股票將被納入成為指數成分股。

根據回溯測試計算之數據，恒生科技指數於2019年全年及2020年上半年的回報分別高達36.2%及35.3%。

恒生指數公司副行政總裁巫婉雯說：「有見科技行業的迅速發展，香港上市的科技企業數目持續增加，我們推出恒生科技指數以滿足投資者對相關投資主題的需求及關注。這項指數旨在反映最具代表性的科技企業表現，以及協助市場開發不同指數掛鈎產品，包括基金及衍生工具。我們相信這項新指數可望成為繼恒生指數及恒生中國企業指數後另一旗艦指數。」

恒生科技指數的成份股每季進行一次檢討，而且設有快速納入機制，容許新上市的大型科技企業更加適時地被納入指數。新指數以每隔兩秒計算及實時發布。

●恒生科技指數成分股包括：

3.美團點評(3690)

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626