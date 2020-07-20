【fb直播】港股後市點捉路？

本地確診新冠病毒疫情惡化，窒礙市場氣氛！恒指周一(20日)走勢反覆，一度跟隨內地A股反彈，但升勢乏力，最終要跌31點，收報25,057點；然而即使A股做好，滬綜指升3%，但港股仍要跌市收場，有咩隱憂？

受惠併購重組消息刺激，券商股同樣炒上！不過多隻股份已累積一定升幅，再升空間仲有幾多？股民追揸股策略！

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