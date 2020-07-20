【fb直播】港股後市點捉路？
2020年07月20日 16:48
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本地確診新冠病毒疫情惡化，窒礙市場氣氛！恒指周一(20日)走勢反覆，一度跟隨內地A股反彈，但升勢乏力，最終要跌31點，收報25,057點；然而即使A股做好，滬綜指升3%，但港股仍要跌市收場，有咩隱憂？
不過，有咩厲害得過有國家加持！報道指，內地「十四五」規劃中將強調重大工程建設等要點，建材、重型裝備及鐵路基建股板塊隨即飆升，海螺水泥(00914）曾企上60元、西部水泥(02233)一度飆約1成、中國重汽(03808)創新高，板塊氣勢可持續？
受惠併購重組消息刺激，券商股同樣炒上！不過多隻股份已累積一定升幅，再升空間仲有幾多？股民追揸股策略！
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