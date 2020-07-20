新股專輯：螞蟻集團擬於香港及上海科創板同步上市

中國最大的移動支付業務支付寶的母公司、金融服務技術的領先提供商--螞蟻集團今天(20日)宣布，已開始在上海科創板和香港上市的工作。該公司的聲明指，上市將幫助加快實現其在中國的服務業數字化和推動內需的目標，並使其與合作夥伴一起開拓全球市場並擴大對技術和創新的投資。

螞蟻集團旨在創建基礎架構和平台，以支持服務行業的數字化轉型。該公司指出，努力使所有消費者和小型企業能夠平等地獲得包容，綠色和可持續的金融和其他服務，而成為上市公司將提高其利益相關者(包括客戶，業務合作夥伴，員工，股東和監管機構)的透明度。通過公司致力於為服務不足的人服務的承諾，使整個社會有可能分享集團的成長。

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