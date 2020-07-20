中原按揭：6月銀行轉按登記1484宗　按月增兩成

中原按揭數據顯示，6月份銀行轉按登記共錄1,484宗，按月增加20.5%。中原按揭董事總經理王美鳳解釋，近月港元拆息持續回落，今日實際H按息已低至1.775厘，與P按息2.5厘差距拉闊至0.725厘，拆息跌勢推低借貸成本，促使最近申請轉按套現、發展商一按轉至銀行H按、及由P按轉回至H按的個案有所增加。

然而，以上半年計，轉按登記則按年減少37.3%，至9,101宗。王美鳳指，由於今年銀行上調樓按息率，並將轉按現金回贈一般降至0.2%，部分銀行甚至不提供轉按回贈，冀扭轉過往客戶「每兩年轉一轉」風氣，導致轉按誘因大減。她估計，即使轉按宗數回升，仍會處於每月千餘宗的低水平，明顯少於去年平均約3,000宗。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626