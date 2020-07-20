疫情助攻！調查：41%未持有醫保受訪者考慮投保

自願醫保計劃(VHIS)推出已一年，滙豐保險最新調查顯示，在扣稅產品之中，VHIS的認知度最高，達84%，而其中18%受訪者持有自願醫保計劃。對尚未購買自願醫保計劃人士而言，有四成人正考慮在未來12個月內投保，其中以年輕受訪者(18至30歲)最為踴躍，佔比達46%。

滙豐保險於今年6月，委託進行有關醫療保險的市場調查。滙豐保險香港行政總裁文德華表示，調查反映新冠肺炎大流行，提高了市民對健康保障的意識，41%目前尚未持有醫療保險的受訪者表示會考慮投保，而VHIS可就保費申請稅務扣減，尤受客戶歡迎。

該項調查顯示，在購買醫療保險時，有數個主要的考慮因素，包括全額保障手術及非手術癌症治療的費用、賠償所有住院及手術治療費用及保障未知的已有病症而不設等候期。

文德華亦提及，為確保個人及家庭擁有全面的醫療保險，即使受訪者已有團體或公司醫療計劃，其中仍有53%決定購買單獨的個人醫療保險，以免公司的醫療保障不足。此外，逾1/3曾有住院經歷的受訪者表示，比起所繳付的保費，會更注重獲得最佳的保障範圍。他並指，香港疫情進入第三波，該行網上投保數字有上升迹象，未來網上保險銷售續為大趨勢。

滙豐保險香港產品業務主管張家俊補充，該行推出VHIS標準及靈活計劃，全額支付住院及手術費用而不設細項賠償限額、全額涵蓋手術及非手術癌症治療費用，至於未知的已有病症，亦納保障範圍而不設等候期。他指，該行產品尤針對市場需求及痛點，無意搶飲「頭啖湯」。

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