7月內第4次！羅琪茵再增持思捷 涉1484萬
2020年07月20日 17:39
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(Getty Images圖片)
聯交所股權披露顯示，羅氏家族後人羅琪茵，亦即資深投資者莊友堅之妻於7月17日(上周五)再度增持思捷環球(00330)，為7月內第4次披露。本次場內入貨價平均每股1.0994港元，增持1,350萬元股，涉資1,484.19萬元。她的好倉由18.8%增至19.51%。
她先於7月3日於場外大手增持1.5億股思捷股份，涉資約1.2億元。其時她的持股量由4.93%增至12.89%，剛超過持股約11.22%的Total Market Ltd.成為公司最大股東。Total Market由思捷前主席邢李㷧3名女兒邢嘉倩、邢愛林及邢言愛各持有33.33%權益。
其後她擔任大股東不足一周的7月10日，思捷公布羅琪茵要求派員入董事局，並擬罷免兩名現任管理層的董事職位。
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