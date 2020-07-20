啟德三盤獲批建築圖則　涉及樓面逾263萬方呎

屋宇署資料顯示，該署5月份共批出19份建築圖則，包括9項住宅及商住發展，期內啟德發展區一口氣有3個項目獲批則，涉及總面積超過263萬方呎。

此外，期內亦有豪宅物業獲批建築圖則，包括於2018年以約30億元轉售的山頂白加道37號，可建1幢6層高分層住宅，總樓面約39,886方呎。

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