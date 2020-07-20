啟德三盤獲批建築圖則 涉及樓面逾263萬方呎
2020年07月20日 17:41
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屋宇署資料顯示，該署5月份共批出19份建築圖則，包括9項住宅及商住發展，期內啟德發展區一口氣有3個項目獲批則，涉及總面積超過263萬方呎。
其中新鴻基地產(00016)啟德第1F區1號住宅地王，可建5幢32至39層高商住物業，另設3至5層平台，總樓面約1,414,908方呎，當中住宅面積佔約1,062,599方呎，餘下約352,309方呎面積則料作商場用途。資料顯示，發展商於2018年5月以251.61億透過政府賣地購入該項目，至今仍是史上最貴住宅用地。
另外兩個獲批圖則的啟德項目，均位於舊機場跑道區，由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)等6家發展商合作的第4C區2號地盤，獲准興建7幢29至31層高高座物業、以及1幢6層高低座樓宇，可建總樓面約644,203方呎。同區原本由高銀金融(00530)投得，其後轉手的第4B區4號住宅地，則可發展4幢24層高高座住宅、以及3幢6層高低座物業，總樓面約574,743方呎。
此外，期內亦有豪宅物業獲批建築圖則，包括於2018年以約30億元轉售的山頂白加道37號，可建1幢6層高分層住宅，總樓面約39,886方呎。
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