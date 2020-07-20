港版納指：新上市公司市值夠大　最快十個交易日後可納入

為迎合市場需求，恒生指數公司將於下周一推出恒生科技指數，追蹤在港上市的科技企業。該公司副行政總裁巫婉雯期望，新指數能成為繼恒生指數及恒生中國企業指數後，另一旗艦指數，並反映在香港上市的科技或創新領域龍頭企業的表現，及予市場參考，為市場帶來新的推動力。

該公司董事兼研究分析主管黃偉雄指，編制指數要考慮主題是否成熟、市場有否足夠公司可供挑選等因素，公司在相關議題上已研究一段時間。觀察到市場上對這類科技股份有需求，認為現時是合適時機。

他又提到，科技板塊的市佔率由2017年的14.6%，升至今年6月底的33.2%；成交佔比亦由16.3%升至27.6%，可見科技板塊在港股市場市值及成交增幅快速，而近期每日十大成交股份常見科技股的身影，相信市場對這類型產品有需求。

指數追蹤科技企業，除了在港已上市的科企外，亦以來港第二上市的中資概念股或計劃來港上市的獨角獸企為目標。雖然部企業市值遠拋離其他科企，每隻成分股權重以流通市值加權計算，上限定為8%，當中已考慮到可投資性。若成分股權重上限與恒指及國指睇齊為10%，市值首數名比例會很重，日後或按實際需要再調整。

恒生科技指數以每隔兩秒計算及實時發布，其成分股將每季進行一次檢討，而且設有快速納入機制，容許新上市的大型科技企業更加適時地被納入指數。黃氏指，若該新上市的科企於首掛當日，收市市值在現有指數成分股中排名前十名，即可以在上後第十個交易日後獲納入。

被問到若恒指下月季檢納入新指數內主要股份，會否令2項指數太類近。黃氏指，現時兩項指數的相關係數約0.77，惟現時恒指季檢仍未知可否納入有關股份，須待「真係入咗後若干時間先計到」，但強調不同指數有差異化，照顧不同需求。

截至今年7月17日止，以過去5年回報率比較，新指數達128.66%，恒指綜合指數僅升14.29%；年內新指數升幅達45.5%，而恒生綜合指數則錄2.44%跌幅。

巫婉雯透露，自新指數風聲傳出後，陸續收到基金公司查詢，期望能盡快推出ETF，而南韓基金公司亦有許多詢問。

黃偉雄補充，公司亦有與聯交所就推出相關期貨及其他產品進行探討，惟目前未有時間表。而過去新產品推出後，和聯交所合作推出的產品約需時一年。

恒生科技指數主要涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務五大行業。經篩選後，市值最大的30隻股票將被納入成為指數成分股。

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