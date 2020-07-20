大鑊了！特朗普連自豪的經濟議題也輸給拜登

財經媒體彭博報道，美國總統特朗普很少會錯過吹噓股市的機會。單單上周，他再次談到了市場近期上漲，並說，「我要告訴你，如果拜登入主，經濟將會被摧毀。」

不過，目前的事實是，由於每周還有超過100萬名美國人加入失業行列，失業率仍然高於二戰後任何一次經濟衰退中所見的情況，因此，股市上漲不代表經濟成功。在7月15日發布的Quinnipiac民意調查中，接受調查的選民中半數表示，他們相信拜登更能管理經濟，45%的選民則支持特朗普，這是特朗普第一次在這個議題上輸給拜登。

在2008至2009年的金融危機中，許多勞工看到自己的401(k)帳戶(即類似香港的強積金)和其他投資的價值驟然下降，迫使一些人推遲退休多年。這次約有數以百萬計的美國人失業。

只有大約14%的美國家庭直接擁有股票，不到一半的私營部門工人參加了僱主贊助的退休計劃。因此，納斯達克100指數本月創下歷史新高，標指年度總回報率回到正值，許多人其實沒有享受到太多好處。

目前美國失業率為11.1%，一些經濟學家警告稱，由於新冠病毒病例增加，就業人數最快可能在本月再次開始下降。截至7月11日當周，加州、佛羅里達州、喬治亞州、德克薩斯州和華盛頓州申請失業救濟金的人數上升，這些地方的新冠病毒病例增加，並已實施或考慮了一系列新的限制措施。

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