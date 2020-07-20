【旅業蕭條】達美航空：商務客恐永遠回不到去年水平

外國傳媒報道，受疫情重創，美國達美航空(Delta)行政總裁Ed Bastian警告，航空業需求正停滯不前，商務旅客可能永遠不會恢復到2019年水平。

他表示，航空業需求正處於停滯狀態，隨着確診量持續上升，航空業恐須2年時間才恢復，該公司今年第3季的收入和航班運載量料僅達去年夏季約20至25%。即使疫情受控，估計商務旅客需求會延後12到18個月才可能恢復，而視訊通話有時更有效率。

雖然達美航空的每日現金消耗量已從疫情初期的每日1億美元，放緩至6月每日2,700萬美元，但Bastian指出，「燒錢量」取決於需求，而需求仍然不穩定且不確定。

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