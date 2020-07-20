神州優車及Amber Gem出售神州租車持股　涉19億元

此外，董事會接獲神州優車通知，神州優車有限公司、神州優車服務有限公司、優車科技有限公司(統稱為「神州優車賣方」)及江西省井岡山北汽投資管理有限公司(井岡山北汽)已於周一簽訂買賣協議，內容有關井岡山北汽向神州優車賣方收購4.42億股，每股作價3.1港元，總代價13.72億元。

董事會亦已接獲Amber Gem通知，Amber Gem已於周一與井岡山北汽簽署收購要約，內容有關擬議井岡山北汽從Amber Gem收購不少於1.7億股，每股作價3.1元，總代價5.29億元。

神州優車賣方為神州優車的全資附屬公司。井岡山北汽由北京汽車集團產業投資(北汽集團的全資附屬公司)、江西省投資集團及玖沐瑞源(北京)投資分別持有40%、30%及30%股權。

根據神州優車及Amber Gem銷售股份，井岡山北汽將會收購的股份總數預期將為公司已發行股本總額約28.91%，而最終收購股份數目將視乎提交的實際股份數目。

目前神州優車通過其附屬公司於4.42億股股份中擁有權益，佔已發行股本總額約20.87%。神州優車銷售股份完成後及假設公司股本並無其他變動，神州優車將不再持有任何股份。

現時Amber Gem於3.12億股股份中擁有權益，佔已發行股本總額約14.75%。緊隨Amber Gem銷售股份完成後及假設公司股本並無其他變動，Amber Gem將於不多於1.42億股股份中擁有權益，佔已發行股本總額約6.7%。

公司已向香港聯交所申請自周二(21)上午9時正起恢復證券買賣。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626