力寶及香港華人出售美國物業 涉33億元
2020年07月20日 20:22
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力寶(00226)及香港華人(00655)聯合公布，合營企業之附屬公司OUE Limited於7月17日簽訂一項買賣協議。據此，將出售位於美國加利福尼亞州洛杉磯市之U.S. Bank Tower物業，代價4.3億美元(約33.31億港元)。
該出售為OUE集團評估其資產存量及美國物業市場較長遠前景後之策略性出售。OUE認為從該出售釋放之資本，將讓OUE集團增加其現金儲備、改善其淨資本負債及將其資本再投資，以尋求較高增長之投資機會。
根據力寶及香港華人現時所得資料，估計香港華人集團將自該出售錄得所佔合營企業虧損約6億港元，而力寶集團將相應分佔之所佔合營企業虧損約4.4億港元，預期將於截至2021年3月31日止年度內完成。
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