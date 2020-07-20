新盤UPDATES：屯門臨海上車盤收票反應踴躍

部分發展商無懼疫情繼續全速推盤，當中屯門區臨海上車新盤的收票反應踴躍，料最快日內落實銷售安排。同時亦有個別現樓項目加推單位應市。

●御海灣已錄逾1200票 超購7.7倍

●御海灣首3名合資格買家獲價值6萬元贈券

疫情下個別發展商繼續推盤。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門御海灣自日前公布價單後， 市場反應熱烈。為回饋新地會會員的支持，特別推出多項優惠。

新地會董事總經理謝文娟表稱，首3名合資格買家可分別獲贈6萬元的V city贈券。同時，會員買家戈可享樓盤1%售價折扣及一田百貨購物禮遇。

而會員只要成為新地會「珍惜.愛家人」Facebook專頁粉絲，並於8月31日或之前成功遞交御海灣購樓意向登記，以及親身於指定日期、時間及地點完成簡單的登記程序，有機會獲得價值100元一田百貨現金禮券1張，名額 共有5,000個。

●緹山洋房逾1.56億沽 較去年同類做價低逾三成

資料顯示，該盤於去年4月亦錄洋房成交，分別為洋房3及5，實用面積同為2,846方呎，每戶售價2.35億元，折合呎價82,572元。即是次做價較一年多前同類物業低逾33%。

而最新亦售出1個分層戶，單位為2座6樓A單位，實用面積1,760方呎，連車位售價8,800萬元，呎價5萬元。

●富豪·山峯獨立屋獲7928萬元承接

上述物業為四房四套間隔，由地庫至天台共樓高5層，實用面積2,759方呎，花園面積為835方呎，備有獨立升降機，天台面積則為546方呎。

該公司執行董事兼首席營運官范統表示，項目於本月暫錄7宗成交，合共套現超過5.2億元。而整個項目共提供24 座獨立洋房，由去年開售至今已出售 50%，成績令人滿意。

●OASIS KAI TAK低座特色戶售4612萬元

現樓特色單位受追捧。據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK，剛售出低座B座2至3樓B室，實用面積1,360方呎，天台面積619方呎，連車位成交價4,612萬元，呎價33,912元。。家選用1088號成交期計劃，可享先住後付優惠。

●維峯·浚匯加推22伙 平均呎價逾3萬

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