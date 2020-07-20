新盤UPDATES：屯門臨海上車盤收票反應踴躍
2020年07月20日 20:27
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部分發展商無懼疫情繼續全速推盤，當中屯門區臨海上車新盤的收票反應踴躍，料最快日內落實銷售安排。同時亦有個別現樓項目加推單位應市。
●御海灣已錄逾1200票 超購7.7倍
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣，最快日內落實銷售安排及周內開售。市場消息透露，截至今晚七時，樓盤於3日共錄得超過1,200入票，以首兩張價單推出138單位計算，超額認購約7.7倍。
●御海灣首3名合資格買家獲價值6萬元贈券
疫情下個別發展商繼續推盤。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，屯門御海灣自日前公布價單後， 市場反應熱烈。為回饋新地會會員的支持，特別推出多項優惠。
新地會董事總經理謝文娟表稱，首3名合資格買家可分別獲贈6萬元的V city贈券。同時，會員買家戈可享樓盤1%售價折扣及一田百貨購物禮遇。
而會員只要成為新地會「珍惜.愛家人」Facebook專頁粉絲，並於8月31日或之前成功遞交御海灣購樓意向登記，以及親身於指定日期、時間及地點完成簡單的登記程序，有機會獲得價值100元一田百貨現金禮券1張，名額 共有5,000個。
●緹山洋房逾1.56億沽 較去年同類做價低逾三成
嘉里建設(00683)旗下石硤尾緹山，新近售出洋房11，實用面積2,846方呎，花園面積1,002方呎，天台941方呎，成交價逾1.56億元，呎價5.5萬元。
資料顯示，該盤於去年4月亦錄洋房成交，分別為洋房3及5，實用面積同為2,846方呎，每戶售價2.35億元，折合呎價82,572元。即是次做價較一年多前同類物業低逾33%。
而最新亦售出1個分層戶，單位為2座6樓A單位，實用面積1,760方呎，連車位售價8,800萬元，呎價5萬元。
●富豪·山峯獨立屋獲7928萬元承接
百利保控股(00617)等位於沙田九肚的富豪·山峯，6號獨立屋剛透過招標形式售出，成交價7,928萬元，呎價約28,735元，當中包括兩個住宅車位， 成交期為720日。
上述物業為四房四套間隔，由地庫至天台共樓高5層，實用面積2,759方呎，花園面積為835方呎，備有獨立升降機，天台面積則為546方呎。
該公司執行董事兼首席營運官范統表示，項目於本月暫錄7宗成交，合共套現超過5.2億元。而整個項目共提供24 座獨立洋房，由去年開售至今已出售 50%，成績令人滿意。
●OASIS KAI TAK低座特色戶售4612萬元
現樓特色單位受追捧。據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下啟德OASIS KAI TAK，剛售出低座B座2至3樓B室，實用面積1,360方呎，天台面積619方呎，連車位成交價4,612萬元，呎價33,912元。。家選用1088號成交期計劃，可享先住後付優惠。
●維峯·浚匯加推22伙 平均呎價逾3萬
恒基地產(00012)位於北角的維峯‧浚匯已屆現樓，累售125伙，加推22伙的價單，折實平均呎價30,566元，折實售價由逾603.34萬至901.64萬元，呎價27,504至33,769元。該盤亦加推11伙於本周五發售。
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