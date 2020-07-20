內地洪災！傳中國石化擬月內降低煉油廠開工率

財經媒體彭博引述消息人士透露，由於長江流域的嚴重洪水影響了燃油需求，中國的石油行業巨頭中國石化計劃本月降低部分沿海工廠的煉油開工率。

洪水已導致30多人喪生，並造成了640億元人民幣的損失。一位因信息不公開而要求匿名的中石化管理人士表示，如果洪水的影響太嚴重，這家國有煉油企業可能會完全關閉一些工廠。

記者通過電話聯繫中國石化，其新聞辦公室的一位官員不予置評。

自6月初以來，中國就遭到嚴重暴雨的困擾，中國應急管理部在一份聲明中表示，24個省超過2,300萬人受災，200萬人被緊急轉移安置。長江三峽大壩的水位周日(19日)達到創紀錄的164.18米。

僅僅數月之前，中國的強勁需求還幫助推動亞洲石油市場恢復生機。在冠狀病毒大流行之後，中國的石油購買量在4月份達到了創紀錄的水平。

在洪災發生之前，人們預計，與某些對價格敏感的獨立煉油商不同，中國國有石油巨頭將繼續穩定的進口原油。

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